Трамп назвал разговор с Путиным очень хорошим и продуктивным

Обсуждались многие элементы мирного урегулирования по Украине, немедленное прекращение огня в отношении объектов энергетики и инфраструктуры

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп во вторник заявил о том, что его телефонные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным прошли плодотворно.

"Мой сегодняшний телефонный разговор с российским президентом Путиным был очень хорош и продуктивен", - написал он в соцсети Truth Social.

Он отметил, что обсуждал с Путиным многие элементы мирного урегулирования.

"Мы согласились на немедленное прекращение огня в отношении всей энергетики инфраструктуры, с пониманием того, что мы будем работать быстро для полного прекращения огня, и наконец, для завершения этой ужасной войны между Россией и Украиной", - пояснил Трамп.

Он подчеркнул, что и Путин, и президент Украины Владимир Зеленский желают завершения конфликта. Трамп заверил, что процесс урегулирования "теперь идет во всю силу", и выразил надежду на то, что "работу удастся довести до конца".

Также Трамп вновь заявил, что кризис вокруг Украины не случился бы, занимай он на тот момент пост президента США.