Поиск

Трамп назвал разговор с Путиным очень хорошим и продуктивным

Обсуждались многие элементы мирного урегулирования по Украине, немедленное прекращение огня в отношении объектов энергетики и инфраструктуры

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп во вторник заявил о том, что его телефонные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным прошли плодотворно.

"Мой сегодняшний телефонный разговор с российским президентом Путиным был очень хорош и продуктивен", - написал он в соцсети Truth Social.

Он отметил, что обсуждал с Путиным многие элементы мирного урегулирования.

"Мы согласились на немедленное прекращение огня в отношении всей энергетики инфраструктуры, с пониманием того, что мы будем работать быстро для полного прекращения огня, и наконец, для завершения этой ужасной войны между Россией и Украиной", - пояснил Трамп.

Он подчеркнул, что и Путин, и президент Украины Владимир Зеленский желают завершения конфликта. Трамп заверил, что процесс урегулирования "теперь идет во всю силу", и выразил надежду на то, что "работу удастся довести до конца".

Также Трамп вновь заявил, что кризис вокруг Украины не случился бы, занимай он на тот момент пост президента США.

Дональд Трамп США РФ Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

США и Россия договорились начать переговоры по Украине на Ближнем Востоке

Россия и Украина обменяются пленными по схеме 175 на 175

Путин принял предложение Трампа о 30-дневном отказе от ударов по объектам энергетики

Что произошло за день: вторник, 18 марта

Путин подтвердил Трампу приверженность мирному урегулированию по Украине

Путин подтвердил Трампу приверженность мирному урегулированию по Украине

Российский источник CNN назвал разговор Путина и Трампа "очень хорошим"

Путин и Трамп завершили разговор

Бундестаг одобрил закон о смягчении норм госдолга с целью увеличить расходы на оборону

Белый дом сообщил о телефонном разговоре Трампа и Путина

В Грузии на этой неделе могут принять аналог американского закона об иноагентах

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6037 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне51 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости376 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2211 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе368 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов192 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции40 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ33 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии168 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау88 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России54 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });