Поиск

Захарова заявила, что идея Лондона и Парижа о создании "коалиции желающих" чревата столкновением РФ и НАТО

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Размещение вооруженных сил стран Запада на Украине станет поводом для прямого столкновения России и НАТО, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Россия категорически против такого сценария, который чреват прямым столкновением России и НАТО", - сказала она на брифинге в четверг, комментируя инициативу Лондона и Парижа о создании "коалиции желающих" для гарантий мира на Украине.

По словам Захаровой, "на самом деле, речь идет о военной интервенции на Украину под видом миротворческой операции". "Лондон и Париж продолжают вынашивать замысел военной интервенции на Украину, все это маскируется под некую "миротворческую миссию", - отметила она.

В миреНе все страны из "коалиции желающих" планируют отправлять войска на УкраинуЧитать подробнее

Как подчеркнула Захарова, "британцы прекрасно понимают опасность разыгрываемой геополитической партии, именно поэтому пробрасывают идею "обезличивания" формы миротворцев, имея в виду отсутствие шевронов или отличительных знаков, которые позволили бы их идентифицировать". "Мы понимаем, зачем они это делают. Им нужно спровоцировать Европу на бойню", - убеждена она.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон возглавили дискуссии между 37 странами на тему создания "коалиции желающих" для защиты условий соглашения и гарантий мира на Украине.

Газета The Wall Street Journal информировала со ссылкой на источники, что Великобритания и Франция разрабатывают планы разместить 30 тыс. военных на Украине после достижения мирного соглашения. Однако реализация этой инициативы будет сильно затруднена без возможной поддержки США. Лидеры ряда европейских стран отнеслись к данному проекту сдержанно.


МИД РФ Мария Захарова НАТО РФ Франция Великобритания
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Житель Рыбинска в Ярославской области получил 16 лет колонии за госизмену

Следствие ходатайствует об аресте основателя "Русагро" Мошковича

Сменился гендиректор "Российского экологического оператора"

ФСБ заявила о вербовке спецслужбами Украины россиян под прикрытием консалтинговой RAND Corporation

Обсуждаются планы визитов Ким Чен Ына в Москву и Лаврова в Пхеньян

Путин внес на ратификацию в Думу договор о стратегическом партнерстве с Ираном

Минцифры предложило меры дополнительной поддержки военных корреспондентов

Хроники событий
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ38 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне58 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2229 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе371 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов192 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6083 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова139 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall331 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости377 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9589 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России55 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции40 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });