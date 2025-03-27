Захарова заявила, что идея Лондона и Парижа о создании "коалиции желающих" чревата столкновением РФ и НАТО

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Размещение вооруженных сил стран Запада на Украине станет поводом для прямого столкновения России и НАТО, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Россия категорически против такого сценария, который чреват прямым столкновением России и НАТО", - сказала она на брифинге в четверг, комментируя инициативу Лондона и Парижа о создании "коалиции желающих" для гарантий мира на Украине.

По словам Захаровой, "на самом деле, речь идет о военной интервенции на Украину под видом миротворческой операции". "Лондон и Париж продолжают вынашивать замысел военной интервенции на Украину, все это маскируется под некую "миротворческую миссию", - отметила она.

Как подчеркнула Захарова, "британцы прекрасно понимают опасность разыгрываемой геополитической партии, именно поэтому пробрасывают идею "обезличивания" формы миротворцев, имея в виду отсутствие шевронов или отличительных знаков, которые позволили бы их идентифицировать". "Мы понимаем, зачем они это делают. Им нужно спровоцировать Европу на бойню", - убеждена она.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон возглавили дискуссии между 37 странами на тему создания "коалиции желающих" для защиты условий соглашения и гарантий мира на Украине.

Газета The Wall Street Journal информировала со ссылкой на источники, что Великобритания и Франция разрабатывают планы разместить 30 тыс. военных на Украине после достижения мирного соглашения. Однако реализация этой инициативы будет сильно затруднена без возможной поддержки США. Лидеры ряда европейских стран отнеслись к данному проекту сдержанно.



