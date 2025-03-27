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РКН объяснил блокировку треков Noize MC на "Яндекс.Музыке"

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Т Роскомнадзор сообщил, что потребовал заблокировать в РФ треки из нового альбома рэпера Noize MC (Ивана Алексеева, внесенного Минюстом в реестр иноагентов) "Не все дома" на "Яндекс.Музыке" за распространение недостоверной общественно-значимой информации (так называемых фейков).

"Доступ к композициям указанного исполнителя в сервисе "Яндекс.Музыка" ограничен за распространение недостоверной общественно значимой информации", - сообщила "Интерфаксу" пресс-служба ведомства.

Ранее СМИ сообщили, что несколько треков из нового альбома Noize MC "Не все дома" были удалены из сервиса "Яндекс.Музыка".

Роскомнадзор Яндекс РКН Noize MC
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