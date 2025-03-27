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Владимир Путин пообещал, что число российских военных в Арктике будет расти

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Количество российских военных в Арктике будет увеличиваться, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Отдельно прошу правительство продлить программу реновации военных городков, закрытых административно-территориальных образований в Арктике, где живут наши солдаты и офицеры, их семьи", - сказал Путин, выступая на Международном арктическом форуме "Арктика - территория диалога" в четверг.

Такая программа реновации, отметил он, должна действовать как минимум до 2030 года с ежегодным объемом финансовой поддержки из федерального бюджета не менее 10 млрд рублей.

"Хочу подчеркнуть, что связано это, конечно, и с усилением нашей военной компоненты в этом регионе - количество военнослужащих здесь будет расти", - сказал Путин.


Владимир Путин Арктика
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