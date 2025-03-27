Президент РФ заявил, что ракеты "Циркон" можно отнести к стратегическому оружию

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Российские противокорабельные ракеты "Циркон" можно отнести к стратегическому оружию, заявил президент РФ Владимир Путин.

"С учетом мощи этого оружия, точности и скорости движения к цели его, безусловно, можно отнести к таким системам, которые выполняют стратегическое значение, - сказал он во время общения с моряками-подводниками атомного подводного крейсера "Архангельск".

Путин также заявил, что Россия на протяжении веков является мощной морской державой и будет делать все, чтобы поддерживать этот статус, в том числе строить новые подводные и надводные корабли и улучшать их характеристики.

Морская гиперзвуковая ракета "Циркон" разработана корпорацией "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ).

По официальным данным, первым носителем ракет "Циркон" стал корабль Северного флота "Адмирал Горшков".

В декабре 2021 года пресс-служба Северного флота сообщала, что ракету "Циркон" в ходе испытаний два раза успешно запускали с подводной лодки.

Ранее официально сообщалось о планах оснастить "Цирконами" многоцелевые атомные подлодки проекта "Ясень-М", которые являются носителями крылатых ракет "Оникс" и "Калибр".

В феврале 2019 года в послании Федеральному Собранию Путин заявил, что ракета "Циркон" будет способна поражать наземные и надводные цели на дальности свыше 1 тыс. километров со скоростью около 9 Махов.

А в декабре 2019 года президент сообщил, что по плану идут работы над гиперзвуковой ракетой "Циркон" не только морского, но и наземного базирования.