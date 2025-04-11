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Путин заявил, что подлодки с ракетами "Циркон" смогут выполнять стратегические задачи

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Характеристики гиперзвуковой ракеты "Циркон", которой оснащена новая российская многоцелевая атомная подлодка "Пермь", приближают это оружие к стратегическому, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Я уже упоминал "Пермь", которая была спущена на воду 27 марта этого года. Многоцелевая подводная лодка. Она стала первой подводной лодкой, на вооружении которой стоят гиперзвуковые крылатые ракеты "Циркон". Уже какие-то элементы появляются даже и стратегических ядерных сил", - сказал Путин на совещании по теме развития ВМФ России в пятницу.

По словам президента РФ, дальность ракеты "Циркон" - более 1 тыс. км, скорость - до 10 Махов (Мах - скорость звука).

"Это оружие, которое может выполнять задачи стратегического характера", - заявил Путин.

Морская гиперзвуковая ракета "Циркон" разработана корпорацией "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ).

По официальным данным, первым надводным носителем ракет "Циркон" стал корабль Северного флота "Адмирал Горшков".

Ранее официально сообщалось о планах оснастить "Цирконами" многоцелевые атомные подлодки проекта "Ясень-М", которые являются носителями крылатых ракет "Оникс" и "Калибр".

В декабре 2019 года президент РФ сообщил, что по плану идут работы над гиперзвуковой ракетой "Циркон" не только морского, но и наземного базирования.

В марте этого года Путин заявил о планах строительства для ВМФ России восьми атомных подводных лодок - пяти многоцелевых и трех стратегических.

Проекты "Ясень-М" и "Борей-А" относятся к четвертому поколению подлодок.

Подлодки "Ясень-М" вооружены крылатыми ракетами.

Серия стратегических атомных подводных лодок проекта "Борей" и "Борей-А" вооружена межконтинентальными баллистическими ракетами "Булава".

Владимир Путин ВМФ России
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