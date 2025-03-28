На Крымском мосту ввели ручной досмотр транспорта в связи с ремонтом сканера

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Все транспортные средства, ожидающие проезда по Крымскому мосту, отправили на ручной досмотр из-за ремонта сканера, сообщили в пятницу в инфоцентре, освещающем ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

"В настоящее время в связи с проведением работ по восстановлению работоспособности сканера на досмотровом комплексе СИДРК "Тамань" все транспортные средства, включая автобусы, направляются на ручной досмотр", - говорится в сообщении.

В инфоцентре попросили заранее упаковать вещи в удобные сумки и чемоданы. Процедуру досмотра там сравнили с осмотрами вещей в аэропорту и предупредили, что все сумки и коробки в машине нужно будет отнести в зал для досмотра с помощью спецоборудования.

Работу сканера планируют возобновить до 22:00 по московскому времени.