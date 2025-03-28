Военные заявили о переходе под российский контроль села в Харьковской области

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Российская армия взяла под контроль село Красное Первое в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ в пятницу.

"Подразделения группировки войск "Запад" в результате активных и решительных действий освободили населенные пункты Мирное Донецкой народной республики и Красное Первое Харьковской области", - говорится в недельной сводке Минобороны РФ.

О переходе Мирного в ДНР под российский контроль министерство сообщало 25 марта.

По информации Минобороны РФ, в течение недели группировкой "Запад" нанесены удары по девяти украинским бригадам. Противник потерял свыше 1640 военнослужащих, три танка, 11 боевых бронированных машин, 26 автомобилей, 29 орудий полевой артиллерии, пять станций радиоэлектронной борьбы и 10 полевых складов боеприпасов.

"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям тяжелой механизированной, восьми механизированных, мотопехотной, аэромобильной бригад ВСУ, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии", - говорится в сообщении министерства.

По данным Минобороны РФ, за неделю в зоне ответственности "Южной" группировки ВСУ потеряли до 2035 военнослужащих, четыре танка, 22 боевые бронированные машины, 39 автомобилей, 15 орудий полевой артиллерии, пять станций радиоэлектронной борьбы, 10 полевых складов боеприпасов и два склада горючего.

В Минобороны РФ заявили, что группировка "Центр" в течение недели взяла под контроль населенный пункт Срибное в ДНР и нанесла удары по 12 украинским бригадам и центру сил специальных операций "Восток" ВСУ.

В зоне действий группировки "Центр" ВСУ за неделю потеряли свыше 3355 военнослужащих, четыре танка, 26 боевых бронированных машин, 54 автомобиля и 21 артиллерийское орудие, сообщило министерство.

"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника", - говорится в сообщении министерства. По его информации, в результате ударов группировки "Восток" ВСУ потеряли свыше 1015 военнослужащих, танк, 10 боевых бронированных машин, 28 автомобилей и 19 орудий полевой артиллерии, семь складов боеприпасов и материальных средств.

В Минобороны РФ заявили, что группировкой "Днепр" взят под контроль населенный пункт Малые Щербаки в Запорожской области, нанесены удары по подразделениям и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад и трех бригад береговой обороны ВСУ.

В результате действий группировки "Днепр" армия Украины потеряла свыше 545 военнослужащих, два танка, два бронетранспортера М113, 38 автомобилей, 11 орудий полевой артиллерии, четыре станции радиоэлектронной борьбы и десять складов боеприпасов.