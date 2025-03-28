Иноагентами признаны спортивный комментатор Шмурнов и Артем "Fuze" Бровков

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Минюст внес в перечень иностранных агентов четырех человек и одну организацию.

Иноагентами признаны интернет-проект "Объектив", историк, писатель и правозащитница Ирина Щербакова, спортивный журналист и комментатор Александр Шмурнов, новгородский активист Ксения Черепанова и рэпер Артем Бровков (Fuze Krec). По информации министерства, все новые граждане-иноагенты, кроме Черепановой, живут сейчас за границей, как и основатель проекта "Объектив".

Интернет-проект "Объектив" распространял фейки о решениях и политике российских властей, а также "недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Вооруженных Сил Российской Федерации". Также проект выступал против СВО и участвовал "в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, а также в распространении сообщений и материалов иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной" для России.