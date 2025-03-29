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Апрель в Москве начнется с понижения температуры

Апрель в Москве начнется с понижения температуры
Фото: Сергей Булкин/ТАСС

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Понижение температуры прогнозируется в Москве с начала апреля, с четверга днем воздух будет прогреваться максимум до плюс 6 градусов, ночные температуры будут опускаться до минус 2, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"1 апреля - переходный день, облачность с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью температура от плюс 1 до плюс 6 градусов, а днем, поскольку облачность будет чуть побольше, температура будет плюс 10 - плюс 12 градусов", - сказал Вильфанд.

Также во вторник прогнозируется слабый южный ветер. Однако 2 апреля воздушные массы начнут поступать в Москве с севера и северо-запада.

"Заметная облачность, местами небольшой дождь, ночные температуры положительные от 1 до 5, а вот дневные уже будут чуть пониже - от плюс 5 до плюс 10", - уточнил Вильфанд.

В ночь на четверг и в последующие дни недели, отметил метеоролог, "ночные температуры будут около нулевой отметки от минус 2 до плюс 3, а дневные в Москве плюс 5 - плюс 6, по области плюс 3 - плюс 8".

Такая температура, пояснил Вильфанд, приближается к норме.

Роман Вильфанд Гидрометцентр
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