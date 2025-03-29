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Пожар на мусорном полигоне в Самарской области ликвидировали

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Возгорание на полигоне твердых бытовых отходов "Преображенка" в Самарской области ликвидировано, сообщается в телеграм-канале министерства природных ресурсов и экологии региона в субботу.

Как говорится в сообщении, "остается задымление в связи с наличием ветра и периодического прорыва свалочного газа".

Отмечается, что создан оперативный штаб, в состав которого вошли регоператор АО "Экология" и ГБУ СО "Природоохранный центр". К ликвидации последствий пожара привлечено 11 единиц спецтехники и 14 человек.

"Ведутся работы по укреплению тела полигона грунтом, организована дежурная смена с резервной техникой", - сообщает Минприроды.

Специалисты производят замеры воздуха на границе санитарно-защитной зоны полигона.

По данным министерства, причиной пожара стал выброс свалочного газа, произошедший из-за смены погоды.

Как сообщалось, информация о возгорании на мусорном полигоне поступила в 18:45 (17:45 по Москве) пятницы. В 20:30 (19:30 по Москве) пожар локализовали на площади 900 кв. м.

Самарская область
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