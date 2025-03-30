Шесть беспилотников ВСУ нейтрализовано за ночь над тремя регионами РФ

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Российские военные в ночь на воскресенье уничтожили шесть украинских беспилотников над Белгородской, Брянской и Саратовской областями.

"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 6 украинских беспилотных летательных аппаратов: три - над территорией Белгородской области, два - над территорией Брянской области и один - над территорией Саратовской области", - говорится в сообщении.