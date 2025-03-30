Поиск

Что случилось этой ночью: воскресенье, 30 марта

В ХАМАС согласились на новое перемирие, крупная акция протеста в Стамбуле, Трамп не будет увольнять Уолтца

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Движение ХАМАС согласилось с новым предложением о перемирии с Израилем. Речь идет о прекращении огня в секторе Газа примерно на 50 дней в обмен на освобождение пяти израильских заложников и нескольких палестинских заключенных, а также поставки достаточного количества гуманитарной помощи в анклав, пишет The Times of Israel.

- Турецкая оппозиция провела крупную акцию протеста в Стамбуле. Прошедшая в отдаленном от центра города районе манифестация собрала, по данным организаторов, до 2,2 млн человек.

- Министр обороны США Пит Хегсет обозначил приоритетами Пентагона защиту Тайваня и проблемы национальной обороны. В подписанном Хегсетом секретном документе "излагается концепция президента Дональда Трампа по подготовке и победе в потенциальной войне против Пекина и защите интересов Соединенных Штатов от угроз в "ближнем зарубежье", в том числе в Гренландии и в районе Панамского канала", сообщает The Washington Post.

- Дональд Трамп не будет увольнять чиновников из-за скандала с мессенджером Signal. Американский президент подчеркнул, что по-прежнему полностью доверяет советнику по нацбезопасности Майку Уолтцу и главе Минобороны, которые обсуждали в мессенджере планы ударить по йеменским хуситам.

- Российские военные перехватили и уничтожили в ночь на воскресенье шесть беспилотников ВСУ над Белгородской, Брянской и Саратовской областями.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

МЧС РФ заявило, что в Мьянме самая сложная обстановка наблюдается в Мандалае

МЧС РФ заявило, что в Мьянме самая сложная обстановка наблюдается в Мандалае
Обострение палестино-израильского конфликта

В ХАМАС согласились с новым предложением о перемирии в секторе Газа

Шеф Пентагона назвал приоритетами защиту Тайваня и проблемы национальной обороны

Шеф Пентагона назвал приоритетами защиту Тайваня и проблемы национальной обороны

Турецкая оппозиция провела крупную акцию протеста в Стамбуле

Турецкая оппозиция провела крупную акцию протеста в Стамбуле

Ситуация в Таиланде нормализуется после землетрясения

Жертвами землетрясения в Мьянме стали более 1,6 тыс. человек

Жертвами землетрясения в Мьянме стали более 1,6 тыс. человек

Российские медики отправились в Мьянму для помощи пострадавшим от землетрясения

Более тысячи человек погибли в Мьянме в результате землетрясения

Более тысячи человек погибли в Мьянме в результате землетрясения

Что случилось этой ночью: суббота, 29 марта

Число жертв землетрясения в Мьянме превысило 690 человек

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2233 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне59 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6101 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе373 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ38 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов192 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова139 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall331 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости377 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9589 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России55 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции40 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });