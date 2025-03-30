Что случилось этой ночью: воскресенье, 30 марта

В ХАМАС согласились на новое перемирие, крупная акция протеста в Стамбуле, Трамп не будет увольнять Уолтца

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Движение ХАМАС согласилось с новым предложением о перемирии с Израилем. Речь идет о прекращении огня в секторе Газа примерно на 50 дней в обмен на освобождение пяти израильских заложников и нескольких палестинских заключенных, а также поставки достаточного количества гуманитарной помощи в анклав, пишет The Times of Israel.

- Турецкая оппозиция провела крупную акцию протеста в Стамбуле. Прошедшая в отдаленном от центра города районе манифестация собрала, по данным организаторов, до 2,2 млн человек.

- Министр обороны США Пит Хегсет обозначил приоритетами Пентагона защиту Тайваня и проблемы национальной обороны. В подписанном Хегсетом секретном документе "излагается концепция президента Дональда Трампа по подготовке и победе в потенциальной войне против Пекина и защите интересов Соединенных Штатов от угроз в "ближнем зарубежье", в том числе в Гренландии и в районе Панамского канала", сообщает The Washington Post.

- Дональд Трамп не будет увольнять чиновников из-за скандала с мессенджером Signal. Американский президент подчеркнул, что по-прежнему полностью доверяет советнику по нацбезопасности Майку Уолтцу и главе Минобороны, которые обсуждали в мессенджере планы ударить по йеменским хуситам.

- Российские военные перехватили и уничтожили в ночь на воскресенье шесть беспилотников ВСУ над Белгородской, Брянской и Саратовской областями.