РКН сообщил о проблемах в работе сервисов, использующих "Яндекс Облако"

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Проблемы в работе сервисов, использующих "Яндекс Облако" связаны со сбоем в энергообеспечении одного из центров обработки данных (ЦОД) компании, сообщает в воскресенье Роскомнадзор.

"30 марта с 12:45 до 14:20 Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования фиксировал всплеск обращений пользователей о проблемах в работе сервисов, использующих ресурсы "Яндекс Облако". Причина: сбой в энергообеспечении одного из ЦОД "Яндекс", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, "с 14:20 фиксируется снижение количества жалоб".