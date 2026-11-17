В МИД РФ нет информации о возможном участии лидера КНДР в саммите АТЭС

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - МИД России не известно о том, что лидер КНДР Ким Чен Ын собирался принимать участие в саммите АТЭС в Шэньчжэне, заявил замглавы МИД Александр Панкин.

"Мне такое не известно. Я не знаю полностью программу нашего президента, но я первый раз слышу, чтобы что-то такое было", - сказал Панкин, отвечая на вопрос ИС "Вести" о возможном участии делегации КНДР в саммите.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее допустил, что президент России Владимир Путин может встретиться с Ким Чен Ыном, если тот приедет на саммит АТЭС в Китай.

Президент США Дональд Трамп, в свою очередь также заявлял, что позже на этой неделе может встретиться с Ким Чен Ыном в Китае.

Агентство ЦТАК во вторник сообщило, что Ким Чен Ын проинспектировал новую туристическую зону с горнолыжным курортом на северо-востоке страны на границе с Китаем.