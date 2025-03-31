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Взрыв газовоздушной смеси произошел на заправке на Урале, погиб один человек

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Взрыв в одном из неиспользуемых помещений произошел на автомобильной газозаправочной станции в Камышлове, погиб один человек, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

"По предварительным данным, 30 марта 2025 года около 19:10 на автомобильной газозаправочной станции по ул. Северная в Камышлове произошёл хлопок, причиной которого могло стать скопление газов в подвальном помещении станции. Предварительно, указанное здание не эксплуатировалось", - говорится в сообщении.

В результате происшествия погиб сотрудник станции.

Прокуратура выясняет обстоятельства произошедшего и даст правовую оценку соблюдению законодательства об охране труда.

Свердловская область Урал
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