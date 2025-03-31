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Дума рассмотрит на этой неделе проект о защите от навязывания платных допуслуг

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Проект закона о продаже дополнительных товаров, услуг и работ за отдельную плату только с согласия потребителя Госдума рассмотрит в приоритетном порядке уже на этой неделе, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"На этой неделе продолжим рассмотрение законопроекта, защищающего граждан от излишних трат", - написал Володин в своем телеграм-канале в понедельник.

Он отметил, что инициативу планируется рассмотреть в приоритетном порядке.

"Важно защитить людей от излишних трат, а также пресечь попытки манипулирования и принуждения к совершению ненужных и невыгодных покупок", - считает Володин.

Законопроект ранее выносился на обсуждение среди подписчиков телеграм-канала, напомнил председатель Госдумы, и многие сообщали, что часто сталкиваются с подобным при пользовании услугами банков, приобретении авиа- и железнодорожных билетов, обращении в автосалоны, покупке пакетов связи и подписок; кроме того, в комментариях высказана поддержка предлагаемым решениям.

Законопроект предлагает продажу дополнительных товаров, услуг и работ за отдельную плату осуществлять исключительно с согласия потребителя; установить запрет на их навязывание до заключения договора о приобретении основных товаров, работ и услуг; предоставить право гражданам заявлять о требовании возврата денежных средств за предоставленные без согласия товары, услуги и работы, которое подлежит удовлетворению в течение 3-х дней; исключить проставление автоматических отметок о согласии на покупку дополнительных товаров, работ и услуг или выражение его продавцом за потребителя; не допускать формирования условий, предполагающих изначальное согласие на приобретение дополнительных товаров, работ и услуг.

"А продавцам, исполнителям и владельцам агрегаторов необходимо помнить, что навязывание дополнительных товаров, работ и услуг является нарушением закона", - отметил Володин.

Госдума Вячеслав Володин
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