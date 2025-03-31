Кабмин РФ подготовил положительный отзыв на проект поправок в законы о выборах

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Правительство РФ планирует поддержать законопроект, уточняющий некоторые положения избирательного законодательства в стране, сообщил "Интерфаксу" в понедельник источник, знакомый с проектом соответствующего отзыва.

Согласно законопроекту, дополнительные выборы депутатов Госдумы не назначаются и не проводятся в год, предшествующий году проведения основных выборов.

Законопроект также предусматривает возможность проведения исключительно электронных выборов без использования бумажных бюллетеней, как это было на выборах в Мосгордуму в 2024 году.

Кроме того, законопроект предусматривает, что граждане РФ, проживающие за рубежом, на выборах в Госдуму смогут голосовать только по партийным спискам и не смогут голосовать по одномандатным округам. Предусматривается также возможность дистанционного открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов.

Проект закона закрепляет возможность для представителей избирательных комиссий и Минюста России (его территориальных органов) беспрепятственно осуществлять фотосъемку и видеозапись мероприятия по выдвижению кандидатов, проводимые политическими партиями, их региональными отделениями и иными структурными подразделениями.

Предлагается также установить запрет на внесение пожертвований политическим партиям от российских юридических лиц, учрежденных иностранными агентами, и лиц, сведения о которых включены в единый реестр сведений о лицах, причастных к деятельности экстремистской или террористической организации.

Законопроект (840518-8), соавтором которого наряду с группой депутатов и сенаторов выступил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, внесен в Госдуму 13 февраля. 24 февраля комитета по госстроительству и законодательству рекомендовал принять его в первом чтении.