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Минобороны РФ сообщило о новых атаках ВСУ на российские объекты энергетики

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что Украина вновь нанесла удары по энергетическим объектам РФ, в воскресенье была атакована инфраструктура в Брянской области.

"В течение прошедших суток, несмотря на заявления киевского режима о ненанесении ударов по энергообъектам, ВСУ продолжали атаковать энергетическую инфраструктуру Российской Федерации", - заявили в Минобороны РФ в понедельник.

Там сообщили, что 30 марта в 19:37 в Брянской области в результате артиллерийского обстрела объекта филиала ПАО "Россети Центр" - "Брянскэнерго" из-за обрыва провода на опоре произошло отключение высоковольтной линии "с прекращением электроснабжения бытовых потребителей в Суземском районе".

"В Брянской области около 20:00 в результате атаки украинского БПЛА на комплектную трансформаторную подстанцию филиала ПАО "Россети Центр" - "Брянскэнерго" произошло отключение высоковольтной линии 10 кВ с прекращением электроснабжения бытовых потребителей в Севском районе", - отметили в ведомстве.

Хроника 24 февраля 2022 года – 31 марта 2025 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ ВСУ Брянская область
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