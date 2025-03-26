СКР возбудил дело в связи с атакой дрона ВСУ на энергообъект "Курскэнерго"

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Следственный комитет квалифицирует как теракт атаку украинского беспилотника на энергообъект филиала ПАО "Россети Центр" - "Курскэнерго", сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко в среду.

"Следствием установлено, что 25 марта 2025 года в Хомутовском районе Курской области украинские военнослужащие, используя беспилотный летательный аппарат, произвели атаку по энергообъекту филиала ПАО "Россети Центр" - "Курскэнерго", - заявила Петренко журналистам в среду.

Она добавила, что в результате атаки более 4 тысяч мирных жителей остались без электроэнергии.

Следствием возбуждено уголовное дело по статье "Теракт" (пп. "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ).

"Следствием будут установлены и привлечены к ответственности все представители вооруженных формирований Украины, причастные к этому преступлению", - подчеркнула представитель СК.

Ранее о том, что 25 марта в Курской области в результате атаки украинского БПЛА по энергообъекту "Курскэнерго" произошло каскадное отключение ряда подстанций в Хомутовском районе, заявляло Минобороны РФ.

"Несмотря на публичное заявление Зеленского о принятии достигнутых в Эр-Рияде 24 марта российско-американских договоренностей по прекращению атак на объекты гражданской энергетики, киевский режим продолжил нанесение ударов по энергетической инфраструктуре Российской Федерации", - отметили в военном ведомстве.