По делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы осуждены уже 84 человека

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - В Ставропольском крае Грачевский районный суд вынес приговор еще пяти жителям Дагестана по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы в октябре 2023 года, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Подсудимым назначено лишение свободы на срок от 8 до 9 лет 6 месяцев в колонии общего режима.

Имам Селимханов, Рустам Салавов, Джабраил Каирбеков, Магомедали Шанавазов, Абусупиян Джанаев признаны виновными по ч. 2 ст. 212 УК (участие в массовых беспорядках), ч. 3 ст. 263.1 УК (неисполнение требований по соблюдению транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры).

Вечером 29 октября 2023 года аэропорт Махачкалы закрылся для обслуживания рейсов в связи с проникновением неизвестных на перрон. Толпа людей искала пассажиров, прибывших из Тель-Авива. Было уничтожено и повреждено имущество аэропорта на сумму более 24 млн рублей. В отношении 30 представителей власти были совершены противоправные действия, 23 из них пострадали.

Суды над участниками беспорядков были перенесены из Дагестана в Краснодарский и Ставропольский края.

С августа 2024 года на Кубани и Ставрополье были осуждены в общей сложности 79 человек на сроки от 4,5 до 10 лет и 6 месяцев. Таким образом, с учетом последнего приговора, к настоящему времени по делу осуждены уже 84 человека.

Пресс-служба СКР сообщала, что собраны доказательства причастности к произошедшему 142 человек. В отношении 135 фигурантов предварительное расследование завершено, 28 уголовных дел направлено в суд.

В розыск объявлены семь человек, в том числе трое предполагаемых организаторов преступления.