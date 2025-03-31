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Посольство России в Кишиневе отвергло обвинения во вмешательстве в дела Молдавии

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - - Посольство России в Кишиневе расценило как инсинуации прозвучавшие в его адрес со стороны властей Молдавии обвинения во вмешательстве во внутренние дела республики.

"Прозвучавшие в адрес посольства России инсинуации о якобы имевшем место вмешательстве во внутренние дела Молдавии являются голословными и неприемлемыми. От молдавской стороны не поступало никаких официальных запросов об оказании правовой помощи в рамках действующих механизмов, включая двусторонний Договор о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 1993 года и Конвенцию о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 2002 года в рамках СНГ", - отметили в посольстве.

Российская дипмиссия призвало молдавскую сторону "воздерживаться от провокационных домыслов" в расчете "на возвращение к прагматичному диалогу по всему комплексу вопросов двусторонних отношений, что отвечает коренным интересам народов наших государств".

31 марта директор Службы информации и безопасности (СИБ) Молдавии Александр Мустяца на брифинге сообщил, что осужденный за коррупцию молдавский депутат Александр Нестеровский был вывезен в Приднестровье при содействии дипломатов посольства России в Кишиневе. Он представил на брифинге видеоматериал, который подтверждает рассказ о том, как Нестеровский скрылся на территории посольства, а 19 марта был доставлен в Тирасполь на посольском автомобиле.

Позже в этот день посол России Олег Озеров был вызван в МИД Молдавии. Ему была вручена нота об объявлении персонами нон грата трех российских дипломатов.

19 марта Нестеровский был приговорен к 12 годам лишения свободы и штрафу в 500 тысяч леев (около $28 тысяч). Его обвинили в коррупции, подготовке и принятии финансирования политической партии от организованной преступной группы. В мае 2023 года Нестеровский вышел из Партии социалистов и примкнул к партии "Возрождение", которая контролируется олигархом Иланом Шором, скрывающимся в Москве. В день вынесения приговора стало известно, что Нестеровскому предоставлено гражданство России. Начальник Генерального инспектората полиции Виорел Чернэуцяну сообщил журналистам, что депутат объявлен в международный розыск.


Приднестровье МИД Кишинев СИБ Молдавия Александр Нестеровский
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