Бюджет в 2025 году получил 120 млрд рублей "платы за выход" нерезидентов

Минфин просит разрешения пополнить ими резерв

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Российский бюджет с начала года получил 120 млрд рублей платежей в рамках сделок по продаже локальных активов резидентов недружественных стран, сообщила первый замминистра финансов Ирина Окладникова.

Тема платежей по сделкам "на выход" возникла при обсуждении на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам законопроекта об особенностях исполнения федерального бюджета в 2025 году. Документ, в частности, предусматривает право правительства увеличивать в текущем году общий объем расходов федерального бюджета через наращивание резервного фонда за счет поступления дополнительных ненефтегазовых доходов. По словам Окладниковой, речь идет только о тех допдоходах, которые в бюджете предусмотрены не были. "То есть они для нас являются абсолютно новыми, или если они поступили сверх доходов, предусмотренных в законе о бюджете в части годового объема", - сказала она.

Окладникова напомнила, что аналогичная мера действовала и в 2024 году, и она позволила направить в резервный фонд и затем на дополнительные расходы более 300 млрд рублей.

"За счет этих средств мы финансировали приоритетные мероприятия по поддержке экономики, военно-промышленного комплекса и социальные задачи. На сегодняшний день таких доходов поступило примерно 120 млрд рублей. И при появлении этой нормы мы сможем зачислить их в резервный фонд и профинансировать те приоритеты, о которых говорил, в том числе, председатель (правительства - ИФ) на встрече здесь в Госдуме", - сообщила первая замглавы Минфина.

Дополнительные доходы, которые уже поступают - это "плата за выход" иностранцев из активов на территории России, объяснила Окладникова. "Когда происходит продажа доли, они обязаны уплатить в федеральный бюджет сумму. Почему мы ее не можем предусмотреть (изначально при планировании бюджета на следующий год - ИФ): потому что эта сумма - это процент от стоимости компании. Стоимость компании определяется накануне каждой сделки на основании оценки, есть перечень оценщиков, они определяют, дальше дисконт, и только от этого плата, поэтому ее распланировать, предусмотреть и включить в параметры бюджета очень рискованно. Плюс на момент принятия бюджета мы еще не знали, будет ли продлено действие комиссии, потому что она действует один год по указу президента, и на этот год снова продлили отдельным указом", - сказала Окладникова.

"Сейчас таких доходов - они постепенно приходят - уже достаточно большой объем, и будет жаль, если они будут без дела лежать, а много очень отраслевых и экономических задач, на которые они могли бы быть направлены", - отметила замминистра.

В марте 2022 года указом президента № 81 был введен особый порядок проведения сделок с резидентами "недружественных" стран, которым устанавливалось, что разрешения на такие сделки выдает правкомиссия по иностранным инвестициям. Для рассмотрения и принятия решений была создана подкомиссия. Указ действует до 31 декабря 2025 года. Указ распространяется на стратегические предприятия, энергокомпании, банки с иностранным участием, сервис и производство оборудования в сфере ТЭК, пользователей участков недр (в том числе в рамках соглашений о разделе продукции), включая золото, никель, алмазы, МПГ и др.

При согласовании сделок "на выход" налагается ряд условий, одно из базовых требований - выплата в федеральный бюджет определенной суммы. Изначально она составляла не менее 10% от суммы сделки (или от рыночной стоимости актива, если он продается с большим дисконтом). Позже, в октябре 2023 года, решением комиссии было закреплено обязательство об уплате в федеральный бюджет 15% от рыночной стоимости активов.

А в октябре 2024 года правительственная комиссия по иностранным инвестициям снова изменила условия одобрения сделок с резидентами "недружественных" стран, повысив размер платежа в бюджет до 35% от суммы сделки и размер обязательного дисконта к независимой оценке рыночной стоимости до 60%.