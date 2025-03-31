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Минфин РФ доволен ритмичностью расходов федерального бюджета, надеется на график "25% в квартал"

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Расходы федерального бюджета РФ в первом квартале 2025 года составили примерно четверть кассовых расходов на год, достигнув динамики, к которой правительство давно стремилось, сообщила первый замминистра финансов Ирина Окладникова.

"Мы сильно сдвинули - кстати, в соответствии с рекомендациями Госдумы, Совета Федерации - влево все наши контрольные точки, мы обязали всех контрактоваться по "капиталке" до 1 марта, по субсидиям до 1 июня (...). Мы в этом году на самом деле достигли той динамики, которая нам всегда была рекомендована, но никак у нас не получалась. Мы за первый квартал сделали 25% кассовых расходов, если так пойдет - 25%, 25%, 25%...", - пояснила она.

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В соответствии с данными "Электронного бюджета", на 28 марта расходы составили 10,97 трлн рублей при плане на год в 41,895 трлн рублей.

Федеральный бюджет в январе-феврале, по предварительным данным Минфин, был исполнен с дефицитом 2,701 трлн рублей, или 1,3% ВВП. Законом о бюджете на текущий год запланирован дефицит в размере 1,173 трлн рублей, или 0,5% ВВП. Минфин объяснял такой уровень дефицита, главным образом, "опережающим финансированием расходов" в январе. По оценке ведомства, он не повлияет на квартальную траекторию и исполнение целевых параметров структурного баланса на 2025 год в целом.

Расходы бюджета в январе-феврале, по оценке Минфина, выросли на 30,6% год к году - до 8 трлн 45 млрд руб.

По данным Федерального казначейства, опубликованным в понедельник, дефицит бюджета РФ составил 3,841 трлн рублей. При этом доходы бюджета составили 3,923 трлн рублей (по оценке Минфина - 5,344 трлн рублей), расходы - 7,764 трлн рублей (8,045 трлн рублей, согласно Минфину).

Минфин РФ
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