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Более 10 рейсов отправлены на запасные аэродромы из-за тумана в Сочи

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Международный аэропорт Сочи работает по фактической погоде из-за тумана, сообщает пресс-служба аэропорта в понедельник.

"По состоянию на 19:20 по московскому времени, для обеспечения безопасности полетов экипажами 12 рейсов приняты решения об уходе на запасные аэродромы (семь самолётов в Минеральные Воды, три - в Грозный, один в Махачкалу, один в Астрахань). Следовательно, будет задержано не только прибытие бортов, но и отправление разворотных рейсов, запланированных к выполнению на этих воздушных судах", - говорится в сообщении.

Между тем, в пресс-службе аэропорта Сочи "Интерфаксу" сообщили, что воздушная гавань работает по фактической погоде.

"Все службы аэропорта работают в усиленном режиме, задействован дополнительный персонал, для максимально возможного оперативного обслуживания самолётов и пассажиров в условиях сильного тумана. Авиакомпании оперативно информируют пассажиров обо всех изменениях в расписании", - отмечается в сообщении.

Для отслеживания актуальной информации о рейсах рекомендуется пассажирам воспользоваться онлайн-табло в терминале, сайтами аэропорта и авиакомпаний.

Сочи Астрахань Грозный Минеральные Воды
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