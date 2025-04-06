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Самолеты вернулись в Сочи после ухода на запасные аэродромы из-за тумана

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Международный аэропорт Сочи работает по фактической погоде из-за тумана, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта в субботу.

"Все самолёты, которые ушли на запасные аэродромы из-за тумана в Сочи, вернулись в аэропорт назначения", - сообщили в пресс-службе.

Аэропорт продолжает работать по фактической погоде.

Ранее сообщалось, что в пятницу в аэропорту Сочи из-за непогоды не смогли приземлиться 7 самолётов. Пилоты приняли решение отправиться на запасные аэродромы.

Сочи
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