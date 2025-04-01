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Заболеваемость гриппом и ОРВИ в РФ за неделю снизилась на 16,7%

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Число заболевших гриппом и ОРВИ в России по сравнению с прошлой неделей снизилось почти на 17%, зарегистрировано около 850 тыс. случаев, заболеваемость COVID-19 за аналогичный период снизилась более чем на 18%, сообщили в Роспотребнадзоре.

"На 13 неделе в РФ отмечено продолжение снижения заболеваемости ОРВИ и гриппом - на 16,7%, как и госпитализаций - на 14,8%. Количество заболевших составило 849 тыс. случаев за неделю (...) Продолжается снижение заболеваемости COVID-19. По итогам 13 недели зарегистрировано 2,5 тыс. случаев, что на 18,3% ниже, чем на предыдущей неделе", - сообщили в ведомстве.

Там уточнили, что среди респираторных вирусов "больше половины случаев относятся к вирусам гриппа, самыми активными из них остаются B и A(H1N1)".

На прошлой неделе Роспотребнадзор сообщал о снижении заболеваемости гриппом и ОРВИ в РФ за неделю на 10,8%, отмечая, что число заболевших останется на высоком уровне. Тогда было зарегистрировано более 1 млн заболевших, заболеваемость коронавирусом за неделю снизилась более чем на 20%.

Кроме того, по данным Роспотребнадзора, снижается количество закрытых по причине заболеваемости образовательных учреждений. На прошлой неделе было закрыто 59 школ и 74 детских дошкольных учреждения, 1 ПТУ.

"В целях предупреждения простудных и инфекционных заболеваний Роспотребнадзор рекомендует одеваться по погоде, мыть руки и обрабатывать гаджеты антисептическими средствами после посещения общественных мест и поездок на городском транспорте", - добавили в ведомстве.

COVID-19 Роспотребнадзор
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