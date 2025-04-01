Поиск

ЦБ РФ вводит надбавку в 20% по кредитам крупным компаниям с высокой долговой нагрузкой

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Банк России с 1 апреля вводит надбавку к коэффициентам риска в размере 20% на прирост кредитных требований к крупным компаниям с повышенной долговой нагрузкой.

В 2024 году портфель корпоративных кредитов вырос на 17,9%, четверть роста обеспечили около 20 крупнейших компаний, при этом по ряду из них долговая нагрузка значительно выросла. ЦБ видит риски дальнейшего увеличения задолженности крупных закредитованных компаний с относительно слабыми долговыми метриками.

В связи с этим регулятор с 1 апреля 2025 года установил макропруденциальную надбавку в размере 20% на прирост требований банков в рублях или в иностранной валюте к крупным компаниям с повышенной долговой нагрузкой.

Как отмечал ЦБ, такой уровень надбавки позволит банкам постепенно адаптироваться к новому регулированию и существенно не повлияет на динамику кредитования. В то же время он будет мотивировать банки более тщательно оценивать риски компаний с повышенной долговой нагрузкой. По оценке ЦБ, введение надбавки позволит накапливать буфер капитала по корпоративным кредитам.

Поскольку надбавка будет распространяться исключительно на большие по объему кредитные требования (на заемщиков, входящих в группу связанных заемщиков с долгом перед банком более 50 млрд рублей и 2% от капитала банка), которые есть только у крупных кредиторов, она может стимулировать компании активнее обращаться за кредитами в другие банки, и таким образом, способствовать снижению уровня концентрации кредитного риска в банковском секторе, отмечал Банк России.

ЦБ РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Ресторанам с 1 апреля рекомендовано 20% в винных картах отводить отечественным винам

Театральный фестиваль "Золотая Маска" открывается в Москве

Сервис по проверке сим-карт запустят на Госуслугах 1 апреля

Сервис по проверке сим-карт запустят на Госуслугах 1 апреля

Что произошло за день: понедельник, 31 марта

КТК проверки Ространснадзора вывел два ВПУ из эксплуатации

Объем подозрительных операций с признаками вывода средств за рубеж в 2024 году снизился на 17%

Гособвинение запросило 13 лет колонии для экс-замглавы Минцифры РФ Паршина

Гособвинение запросило 13 лет колонии для экс-замглавы Минцифры РФ Паршина

Минобороны РФ опровергло связь весеннего призыва с проведением СВО

Путин распорядился призвать на военную службу в апреле-июле 160 тыс. человек

Путин распорядился призвать на военную службу в апреле-июле 160 тыс. человек
Хроники событий
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние225 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне59 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6114 материалов
Бюджет РФБюджет РФ37 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2234 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе373 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ38 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов192 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова139 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall331 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости377 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9589 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });