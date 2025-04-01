ЦБ РФ вводит надбавку в 20% по кредитам крупным компаниям с высокой долговой нагрузкой

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Банк России с 1 апреля вводит надбавку к коэффициентам риска в размере 20% на прирост кредитных требований к крупным компаниям с повышенной долговой нагрузкой.

В 2024 году портфель корпоративных кредитов вырос на 17,9%, четверть роста обеспечили около 20 крупнейших компаний, при этом по ряду из них долговая нагрузка значительно выросла. ЦБ видит риски дальнейшего увеличения задолженности крупных закредитованных компаний с относительно слабыми долговыми метриками.

В связи с этим регулятор с 1 апреля 2025 года установил макропруденциальную надбавку в размере 20% на прирост требований банков в рублях или в иностранной валюте к крупным компаниям с повышенной долговой нагрузкой.

Как отмечал ЦБ, такой уровень надбавки позволит банкам постепенно адаптироваться к новому регулированию и существенно не повлияет на динамику кредитования. В то же время он будет мотивировать банки более тщательно оценивать риски компаний с повышенной долговой нагрузкой. По оценке ЦБ, введение надбавки позволит накапливать буфер капитала по корпоративным кредитам.

Поскольку надбавка будет распространяться исключительно на большие по объему кредитные требования (на заемщиков, входящих в группу связанных заемщиков с долгом перед банком более 50 млрд рублей и 2% от капитала банка), которые есть только у крупных кредиторов, она может стимулировать компании активнее обращаться за кредитами в другие банки, и таким образом, способствовать снижению уровня концентрации кредитного риска в банковском секторе, отмечал Банк России.