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В Челябинской области будет создана новая особая экономическая зона

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - В Красноармейском районе Челябинской области будет создана новая особая экономическая зона (ОЭЗ) промышленно-производственного типа "Южноуральская", сообщает сайт правительства. Такое постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Предполагается, что резидентами ОЭЗ станут пять компаний, которые займутся в том числе производством прицепной техники, гусеничных систем, подшипников, роботизированных систем. Суммарный объем инвестиций предприятий-резидентов в 2025-2027 годах оценивается в сумму свыше 14,3 млрд рублей.

"Особые экономические зоны создаются для развития обрабатывающей промышленности, высокотехнологичных отраслей экономики, туризма и логистической инфраструктуры. Размещение в ОЭЗ дает бизнесу ряд преимуществ. Так, резиденты могут пользоваться налоговыми льготами и таможенными преференциями, а также рассчитывать на снижение арендных платежей", - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что в ОЭЗ, в частности, предполагается построить "Завод по производству осей и осевых агрегатов" (инвестор ООО "АвгЭксл"), "Завод прицепной техники", "Завод по производству подшипников", "Завод гусеничных систем" и "Завод роботизированных систем" (инвестор последних четырех проектов - ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод", ЧКПЗ).

Создание объектов инженерной, транспортной, социальной, инновационной и иной инфраструктуры ОЭЗ планируется за счет средств регионального бюджета, затраты на эти цели оценивались в 3,56 млрд рублей до 2027 года.

В сентябре 2023 года глава региона Алексей Текслер отмечал, что с Минэкономразвития согласована концепция последовательного запуска площадок ОЭЗ. Позднее в качестве площадки для размещения высокотехнологичных производств в рамках формируемой ОЭЗ была выбрана территория в Красноармейском районе вблизи Челябинска.

Сообщалось также, что в ноябре 2023 года в регионе обнулили ставку налога на прибыль для резидентов ОЭЗ. В частности для организаций - резидентов ОЭЗ, созданных на территории региона, была установлена нулевая ставка на первые семь лет, 3% - с 8 по 12-й годы и 12% - по истечении 12 лет.

Алексей Текслер Минэкономразвития Михаил Мишустин Челябинская область Красноармейский район
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