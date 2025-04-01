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Российские туроператоры возобновили экскурсии в Бангкок после землетрясения

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Российские туристы не отказываются от запланированных поездок в Таиланд из-за землетрясения в Бангкоке на прошлой неделе, ситуация нормализуется, экскурсии в столицу королевства возобновлены, сообщает во вторник Российский союз туриндустрии (РСТ).

"Кроме обрушения строящегося здания в Бангкоке, разрушений в городе нет. Аэропорт работает в штатном режиме, трансферы организуются. Экскурсии в столице проводятся, как обычно. На курортах Паттайя, Пхукет и Као Лак также все спокойно", - ссылается РСТ на пресс-службу туроператора Anex.

Как отметили в компании, сейчас обстановка в Бангкоке спокойная, хотя в части районов нарушена работа транспорта, из-за чего местами образуются пробки. Некоторые заведения общественного питания остаются закрытыми.

В "Интуристе" уточнили, что экскурсии по Бангкоку проводятся, но не в пиковые периоды уличного трафика.

"С учетом текущей ситуации время на переезды между объектами показа по городу увеличилось. Также претерпели изменение экскурсии к достопримечательностям в окрестностях Бангкока: теперь маршруты пролегают с минимальным проездом по территории города. При этом работа общественного транспорта восстановлена, ситуация в городе стабилизировалась. На курортах вообще не было проблем - люди спокойно продолжают отдых", - добавили в компании.

Замгенерального директора компании "Ванд" Светлана Кречкина сообщила, что в связи с землетрясением туристы звонили, уточняли ситуацию, но аннуляций туров не последовало.

По словам директора по рекламе PAC Group Надежды Найдис, в компанию был один звонок от туристов в Бангкоке, которых вывели на какое-то время из отеля.

"В целом обстановка спокойная. В пятницу не проводили экскурсии, сейчас они практически все возобновились", - сказала эксперт.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло 28 марта на территории Мьянмы, толчки ощущались в Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае. Общее число погибших в Мьянме превысило 2 тыс. человек, количество пострадавших приближается к 4 тыс. В Таиланде погибли 18 человек.

Последствия землетрясения в Мьянме

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Бангкок Пхукет РСТ Таиланд
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