Лавров обсудил с Ван И координацию действий РФ и КНР на международной арене

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Москва и Пекин договорятся о том, как координировать действия в рамках международных организаций, в том числе ООН и ШОС, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Я уверен, что мы сегодня договоримся о том, как сегодня выстраивать наши двусторонние отношения в контексте подготовки к встрече в верхах, так и о дальнейшей координации в ООН, Совете Безопасности, в рамках ШОС, БРИКС, группе "двадцати", работе с АСЕАН и на других многосторонних площадках в интересах созидания более справедливого и демократичного, многополярного миропорядка", - сказал он, открывая во вторник встречу с главой МИД Китая Ван И.

По его словам, "видим ответственность Москвы и Пекина за тесную координацию на международной арене, в этом страны мирового большинства видят, наверное, самый существенный стабилизирующий фактор в это непростое время развития мировой политики".

Как напомнил Лавров, лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин "подтвердили обоюдный настрой на последовательное укрепление российско-китайской связки". "Мы приложим все усилия для эффективной реализации их договоренностей", - заверил министр.

Со своей стороны, Ван И выразил убежденность в том, что под руководством лидеров РФ и Китая всеобъемлющее стратегическое взаимодействие двух стран "обязательно поднимется на новую высоту".

"Вчера у нас уже состоялся очень хороший разговор. Я готов вместе с вами сегодня всесторонне сверить часы и придать (импульс - ИФ) нашей стратегической координации, провести самую хорошую подготовку к контактам на высоком и высшем уровнях в текущем году", - заявил глава МИД Китая.