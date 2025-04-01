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Лавров и Ван И обменялись мнениями по поводу перспектив украинского урегулирования

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Главы МИД РФ и КНР Сергей Лавров и Ван И в ходе переговоров в Москве во вторник обсудили украинский конфликт, Иран, безопасность в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

"Стороны обменялись мнениями относительно перспектив урегулирования украинского кризиса. Подчеркнута необходимость устранения первопричин конфликта как базы выхода на прочные мирные договоренности", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

На Смоленской площади добавили, что главы МИД двух стран, обсуждая международную тематику, подчеркнули важность наращивания координации в рамках ООН, ШОС, БРИКС, "Группы двадцати", АТЭС и других многосторонних механизмов и форумов. "Министры также обсудили тематику новых рисков в области безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Были затронуты отдельные региональные сюжеты, связанные с ситуацией на Корейском полуострове, ядерной программой Ирана, положение дел в Центральной Азии, обсуждены перспективы формирования новой структуры безопасности в Евразии на фоне стагнации евроатлантических механизмов", - подчеркивают во внешнеполитическом ведомстве.

В МИД РФ отмечают, что переговоры прошли в дружественной и открытой атмосфере, характерной для российско-китайских отношений. "Было подчеркнуто совпадение или близость позиций по основным вопросам двустороннего взаимодействия и глобальной повестки, что в полной мере отвечает высокому духу стратегического партнерства между Россией и Китаем", - говорится в сообщении.

Ван И был принят президентом РФ Владимиром Путиным.

"Российский лидер приветствовал визит Ван И в Россию, дал высокую оценку состоянию российско-китайских отношений, продолжающих динамично развиваться в условиях повышенной турбулентности, обозначил готовность к дальнейшему наращиванию всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия с КНР", - добавили на Смоленской площади.

Ван И МИД Сергей Лавров
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