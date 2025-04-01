Закон об усилении ответственности за возбуждение ненависти прошел I чтение

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Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект об отнесении к уголовной ответственности действий, направленных на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение человеческого достоинства, сопряженные с оправданием, обоснованием, одобрением или пропагандой применения насилия.

Соответствующая инициатива (835233-8) предлагает внести в статью 282 УК РФ изменения, согласно которым за совершение действий, направленных на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение человеческого достоинства, сопряженные с оправданием, обоснованием, одобрением или пропагандой применения насилия либо угрозы его применения, уголовная ответственность будет наступать сразу за однократное совершение такого деяния.

Сейчас уголовная ответственность наступает после привлечения лица к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года.

В пояснительной записке отмечается, что анализ 734 дел об административном правонарушении, предусмотренном статьей 20.31 "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" КоАП РФ, возбужденных в 2023 году, показал, что в 313 случаях (42,6%) такие дела возбуждались по фактам совершения действий (как правило, речь идет о постах и комментариях в интернете), оправдывающих, одобряющих или пропагандирующих применение насилия либо угрозу его применения в отношении человека либо группы лиц по мотивам национальной (в абсолютном большинстве), расовой, религиозной принадлежности, а также принадлежности к социальной группе.

"Такие деяния обладают более высокой общественной опасностью по сравнению с иными проявлениями возбуждения ненависти или вражды, а равно унижения человеческого достоинства в рамках статьи 20.31 КоАП, поскольку являются крайней формой злоупотребления свободой слова, а также создают почву для восприятия применения насилия по экстремистским мотивам как правильного и необходимого варианта действий", - говорится в пояснительной записке.

Пункт "в" части второй статьи 282 УК дополняется новым квалифицирующим признаком - "совершение преступления группой лиц или группой лиц по предварительному сговору".