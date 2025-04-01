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Минпромторг обсуждает облик широкофюзеляжного самолета с потенциальными заказчиками

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Минпромторг РФ работает над созданием перспективного широкофюзеляжного самолета, в данный момент идет обсуждение его облика с потенциальными заказчиками, заявил замглавы ведомства Геннадий Абраменков.

"Сейчас мы прорабатываем реальные требования к самолету широкофюзеляжному дальнемагистральному. Исходя из этого, будут определены те требования по тяге, которые будут предъявляться к двигателю", - сказал Абраменков на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.

По его словам, необходимо определить такой тип двигателя, "который бы устроил и гражданскую авиацию в части дальнемагистрального самолета, и государственную авиацию".

"Там (в госавиации - ИФ) тоже есть заказчики, у них тоже есть требования к другим типам самолетов, под которые рассчитан унифицированный двигатель. Поэтому сейчас со всеми этими заказчиками мы определяем облики самолетов, определяем реальную потребность в тяге двигателя и продолжаем работу по двигателю", - сказал замминистра.

Для оснащения широкофюзеляжных самолетов предполагается создать линейку "тяжелых" двигателей ПД-35 - с тягой от 26 до 35 тонн. К настоящему времени, по словам Абраменкова, создан демонстратор технологий, с помощью которого отрабатывался, в том числе газогенератор ПД-35.

Планы выпуска самолетов российского производства отражены в Комплексной программе развития авиаотрасли до 2030 года (КПГА). В целом она предполагает выпуск 994 гражданских лайнеров, в том числе 592 производства ПАО "ОАК". Широкофюзеляжный флот в КПГА представлен лишь 14 Ил-96-300, спроектированных КБ Ильюшина в конце 1980-х годов.

О необходимости разработки современного, экономически эффективного дальнемагистрального самолета ранее заявляли, в том числе в "Аэрофлоте". "Относительно Ил-96 - у нас в планах его нет, но мы безусловно будем приветствовать создание нового российского дальнемагистрального судна. Ожидаем его увидеть двухдвигательным, экономичным, эффективным и безопасным", - говорил гендиректор компании Сергей Александровский.

Геннадий Абраменков Минпромторг РФ
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