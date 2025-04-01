Во Владивостоке 70 многоквартирных домов остались без электричества из-за аварии

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Более 9 тыс. жителей Первомайского района Владивостока остались без электроэнергии из-за аварии на подстанции "Загородная", сообщает прокуратура Приморского края во вторник.

"В ходе мониторинга средств массовой информации установлено, что вечером (время местное) 1 апреля произошло отключение электроснабжения на улицах Борисенко, Героев Хасана, Гризодубовой, Нестерова, Сафонова, Талалихина, Волкова, Часовитина и Чукотской во Владивостоке", - говорится в сообщении.

Отмечается, что электроснабжение отсутствует в 70 многоквартирных домах.

Специалисты уже приступили к аварийно-восстановительным работам. Также прокуратура оценит, как выполнялось законодательство при обслуживании сетей и соблюдении сроков ремонта.



