Во Владивостоке более 3,5 тысяч потребителей остались без света из-за аварии

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Во Владивостоке на сетях электроснабжения произошла авария, сообщает прокуратура Приморского края.

"Утром во вторник произошло аварийное отключение электроэнергии. При возобновлении энергоснабжения выявлены новые повреждения кабеля линии электропередачи, в результате без света остались свыше 3,5 тысячи потребителей в более чем 30 домах", - говорится в сообщении.

Отключения затронули Фрунзенский район Владивостока.

Прокуроры начали проверку и оценят работу ответственных за содержание и эксплуатацию электрических сетей.