Мишустин заявил о плотной работе РФ с ОПЕК+

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Россия плотно работает с коллегами по альянсу ОПЕК+ и ответственно относится к поддержанию глобальной энергетической безопасности, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин в рамках стратсессии по развитию нефтяной и угольной отрасли до 2050 года.

"Россия занимает около 10% мирового нефтяного рынка. Мы работаем в плотном контакте с партнерами по ОПЕК+ и ответственно относимся к вопросам поддержания глобальной энергетической безопасности", - сказал он.



