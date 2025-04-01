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Путин передал сохранившиеся советские монеты для создания памятника на Поклонной горе

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин передал сохранившиеся у него монеты времен СССР белорусскому общественному деятелю, паралимпийцу Алексею Талаю для создания памятника на Поклонной горе в Москве.

Как сообщается на сайте Кремля, монеты от президента РФ и его семьи вручил Талаю пресс-секретарь президента, замглавы администрации президента Дмитрий Песков.

"Вы делаете великое дело, и президент, когда узнал о нем, искренне восхитился. Он собрал вот эти вот советские деньги, то, что лежало у него в семье, и просил вам это передать. (...) Главное, наверное, насколько это все поучительно для молодого поколения, эта работа, которую вы ведете, действительно великолепная", - сказал Песков, принимая Талая в своем кабинете.

Белорусский паралимпиец со своей стороны сказал, что сотни тысяч семей приняли участие в создании общенародного памятника "Живая память благодарных поколений", проект поддержал и глава Белоруссии Александр Лукашенко, и по всему Союзному пространству нашего единого Отечества - от Бреста до Владивостока - были установлены колбы, куда каждый желающий мог принести свою монетку в общий вклад, рассказал Талай.
По словам Пескова, "Путин действительно очень тепло отреагировал и сказал, что он сейчас соберет монеты, которые надо быстро-быстро передать".

Талай сообщил, что по самым скромным подсчетам монет, переданных в общий вклад, будет более двух миллионов, и за каждой монетой может быть целая семья.

Президент РФ узнал об этом проекте во время церемонии вручения госнаград в мае 2024 года от самого Талая, который был удостоен российского ордена Дружбы.

В рамках этого проекта семьи из Белоруссии и России передают сохранившиеся у них монеты СССР для переплавки на памятник воинам - освободителям страны от фашизма.

Для первых двух памятников монеты также были переданы от семьи белорусского президента Лукашенко.
Скульптура в виде солдатского письма-"треугольника" станет третьей по счету в рамках проекта "Живая память благодарных поколений" (первая скульптура была установлена в Минске в 2022 году, вторая - в Брестской крепости в 2024 году), сообщается на сайте Кремля.

Владимир Путин Поклонная гора Алексей Талай
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