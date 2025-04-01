Минфин разъяснил ситуацию с пополнением бюджета за счет платежей нерезидентов "за выход"

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Платежи в рамках сделок по продаже российских активов резидентов недружественных стран являются частью дополнительных ненефтегазовых доходов на 120 млрд рублей, поступивших в федеральный бюджет с начала года, помимо них в эту сумму входит ряд других статей, уточнила пресс-служба Минфина.

Уточнены данные, которые 31 марта первый замминистра финансов Ирина Окладникова привела в комитете Госдумы по бюджету и налогам. Там обсуждался законопроект об особенностях исполнения федерального бюджета в 2025 году, которым, в частности, предусматривается право правительства увеличивать в текущем году общий объем расходов федерального бюджета через наращивание резервного фонда за счет поступления дополнительных ненефтегазовых доходов.

Окладникова на заседании отметила, что на сегодняшний день таких доходов поступило примерно 120 млрд рублей. Речь, по ее словам, идет о тех допдоходах, которые в бюджете предусмотрены не были. Отвечая на вопрос депутатов, она отметила, что "это плата иностранцев за выход из активов на территории России".

Окладникова также разъяснила, почему сумму этих поступлений невозможно предусмотреть при планировании бюджета. "Эта сумма - это процент от стоимости компании. Стоимость компании определяется накануне каждой сделки на основании оценки, есть перечень оценщиков, они определяют, дальше дисконт, и только от этого плата, поэтому ее распланировать, предусмотреть и включить в параметры бюджета очень рискованно. Плюс на момент принятия бюджета мы еще не знали, будет ли продлено действие комиссии, потому что она действует один год по указу президента, и на этот год снова продлили отдельным указом", - сказала первый замминистра.

"Сейчас таких доходов - они постепенно приходят - уже достаточно большой объем, и будет жаль, если они будут без дела лежать, а много очень отраслевых и экономических задач, на которые они могли бы быть направлены", - отметила она.

Позже пресс-служба министерства пояснила, что в поступившие с начала года в федеральный бюджет 120 млрд рублей ненефтегазовых доходов входят более 40 видов доходов, включая и "плату за выход". Минфин не уточнил, сколько в этой сумме составляют платежи нерезидентов. Пресс-служба отметила, что сумма включает доходы от реализации имущества, находящегося в федеральной собственности, штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед федеральным государственным органом, межбюджетные трансферты, передаваемые федеральному бюджету для софинансирования расходных обязательств отдельных субъектов РФ по финансовому обеспечению социальной выплаты медицинским и иным работникам, прочие межбюджетные трансферты, безвозмездные поступления в бюджет от "уходящих компаний" и другие.