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Скончался заместитель председателя Конституционного суда РФ Сергей Маврин

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Заместитель председателя Конституционного суда РФ, доктор юридических наук Сергей Маврин скончался во вторник в Петербурге на 74-м году жизни, сообщается на сайте суда.

"Уход Сергея Петровича - невосполнимая утрата для Конституционного суда и юридического сообщества", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Маврина отличали порядочность, рассудительность, ответственность, готовность прийти на помощь, его уважали и ценили как надежного, отзывчивого человека и профессионала.

Маврин родился в Брянске в 1951 году. Учился в Ленинградском государственном университете им. Жданова по специальности "Правоведение", позднее возглавил кафедру трудового права и охраны труда Санкт-Петербургского государственного университета, был заместителем декана юридического факультета.

Был членом экспертного совета комитета Госдумы по труду и социальной политике. На протяжении десяти лет представлял Россию в комитете экспертов по применению конвенций и рекомендаций Международной организации труда в системе ООН.

В феврале 2005 года был назначен на должность судьи Конституционного суда, с 2009 года - заместитель председателя КС РФ.

КС РФ Сергей Маврин
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