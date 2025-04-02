Краснов расскажет сенаторам о состоянии законности в РФ
Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов выступит с ежегодным докладом на пленарном заседании Совета Федерации в среду.
Он расскажет сенаторам о состоянии законности и правопорядка в России и о работе по их укреплению за 2024 год.
Кроме того, в ходе "правительственного часа" директор Федеральной службы судебных приставов - главный судебный пристав РФ Дмитрий Аристов сообщит парламентариям об основных итогах деятельности и перспективах развития ведомства.
Один из пунктов повестки заседания будет посвящен социально-экономическому развитию Пермского края. Запланированы выступления губернатора региона Дмитрия Махонина и председателя заксобрания Валерия Сухих.
Среди законов, которые рассмотрят сенаторы, - инициатива о запрете распространения рекламы на информационных ресурсах иностранных или международных организаций, деятельность которых признана нежелательной или запрещена.