В Новой Каховке в результате атаки дронов ранены три человека

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - В Новой Каховке (Херсонская область) три человека получили травмы в результате атаки беспилотника, сообщил в Telegram глава округа Виталий Гура.

"В результате сброса с БПЛА со стороны ВСУ на автодороге на въезде в Новую Каховку (...) получили минно-взрывные травмы: мужчина 1962 г.р. (...), мужчина 1985 г.р." - написал он.

Еще один мужчина пострадал в результате сброса боеприпаса на автостоянку.

Все пострадавшие госпитализированы в Каховскую больницу.