В 2024 году в РФ была запрещена работа более 80 иностранных СМИ

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - В минувшем году Россия в качестве ответной меры запретила работу 81 иностранного СМИ, доступ к их ресурсам был ограничен, сообщил генпрокурор РФ Игорь Краснов.

"Впервые в качестве, подчеркну, ответной меры на ограничение деятельности за рубежом российских СМИ принято решение о запрете работы на территории нашей страны 81 иностранного издания. Доступ к их информационным ресурсам ограничен", - сказал Краснов, выступая в среду с ежегодным докладом в Совете Федерации.

Кроме того, по его словам, нежелательными признана 71 иностранная и международная организация, запрещены три террористических объединения и 172 их подразделения.