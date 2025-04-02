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Договор о партнерстве между РФ и Ираном планируют рассмотреть в Госдуме 8 апреля

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по международным делам в среду единогласно рекомендовал ратифицировать договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном, сообщил председатель комитета Леонид Слуцкий.

"Комитет сегодня единогласно рекомендовал ратифицировать договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном. Вопрос предложено вынести на рассмотрение Государственной думы 8 апреля", - сказал Слуцкий журналистам.

По его словам, "договор закладывает прочный фундамент для расширения всеобъемлющего российско-иранского партнерства во всех сферах, включая оборону, борьбу с терроризмом, энергетику, финансовый сектор, транспорт, промышленность, науку и технологии". "Его ратификация в полной мере отразит беспрецедентную динамику развития двусторонних отношений между РФ и Исламской Республикой Иран за последние годы", - считает Слуцкий.

Он подчеркнул, что договор носит прорывной характер и создает основу для тесной координации Москвы и Тегерана на региональном и глобальном уровнях, в том числе в вопросах формирования многополярного мироустройства. При этом не предполагается формирования военного союза, добавил глава комитета.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил что "в договоре отдельно уделяется внимание укреплению межпарламентского сотрудничества, в том числе в рамках международных парламентских организаций и комиссии по сотрудничеству между Государственной Думой и Собранием Исламского Совета Ирана". По его словам, комиссия стала новой формой сотрудничества между парламентами двух стран, "которая позволяет решать конкретные вопросы взаимодействия".

Документ был внесен на ратификацию Госдумой президентом России Владимиром Путиным ранее в марте. Договор был подписан в ходе визита президента Ирана Масуда Пезешкиана в Москву в январе текущего года. В документе зафиксированы правовые рамки для дальнейшего развития сотрудничества Москвы и Тегерана на долгосрочную перспективу. Договор закрепляет статус России и Ирана как стратегических партнеров и охватывает все сферы.

Договор заключается сроком на 20 лет с возможностью дальнейшей пролонгации на последующий пятилетний период.

Госдума Иран
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