Священник получил ранения в результате атаки дрона в ЛНР

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Ударный беспилотник украинской армии атаковал автомобиль в Луганской народной республике (ЛНР), в результате чего ранен священник, сообщили в правительстве региона со ссылкой на министра здравоохранения ЛНР Наталью Пащенко.

"Дрон-камикадзе ВСУ атаковал автомобиль священника в с.Новоникольское Сватовского муниципального округа", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале правительства ЛНР.

Уточняется, что в результате атаки протоиерей Максим Коханов получил осколочные ранения головы и ног, а также контузию.

По данным главы Минздрава ЛНР, пострадавший самостоятельно добрался до местного фельдшерского пункта, а после снижения активности БПЛА ВСУ в этом районе был эвакуирован в Сватовскую больницу.