Россия и Украина договорились о новом обмене посылками для военнопленных

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Россия и Украина договорились о третьем транше посылок для военнопленных в апреле, сообщила журналистам на Форуме труда в Петербурге уполномоченный по правам человека России Татьяна Москалькова.

"Третий раз мы будем проводить акцию направления посылок с письмами из дома, детскими рисунками, вещами, тем необходимым набором, который может быть полезен в тех условиях, в которых находятся ребята. Посылки собраны, и в этом месяце начинается вручение нашим пленным и, соответственно, украинским военнослужащим, которые находятся в специальных учреждениях на территории России", - сказала омбудсмен.

По ее словам, будет передано не менее 1500 посылок с каждой стороны.