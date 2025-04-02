Поиск

Послание Путина Федеральному Собранию вряд ли состоится до майских праздников

Таких планов нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию вряд ли состоится до майских праздников, таких планов нет, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"До майских праздников это уже состоится вряд ли, таких планов нет. По мере конкретизации этих планов мы будем вас информировать", - сказал Песков журналистам в среду.

Так он ответил на вопрос, состоится ли послание до майских праздников.

Дмитрий Песков Федеральное Собрание Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Законопроект о судах над релокантами за призывы к терроризму принят в I чтении

Кремль подтвердил возможность визита Кирилла Дмитриева в США

Памфилова уверена, что бумажное голосование останется еще надолго

Памфилова уверена, что бумажное голосование останется еще надолго

Судебные приставы выдворили из РФ почти 90 тыс. нелегальных мигрантов в 2024 г.

Путин назначил главу Службы по вопросам гражданства и регистрации иностранцев

В РФ создадут Службу по вопросам гражданства и регистрации иностранцев

В РФ создадут Службу по вопросам гражданства и регистрации иностранцев

Продажи Lada в России в марте упали г/г на треть

Продажи Lada в России в марте упали г/г на треть
Разлив мазута в Керченском проливе

Проверки танкерного флота проводятся по всей России после ЧП в Черном море

Проверки танкерного флота проводятся по всей России после ЧП в Черном море

Генпрокурор сообщил о возвращении государству более 15 тысяч незаконно отчужденных объектов

Ространснадзор временно запретил работу 8-го нефтеналивного причала НМТП

Хроники событий
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ39 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне62 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6119 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе374 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2236 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости378 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние225 материалов
Бюджет РФБюджет РФ37 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов192 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова139 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall331 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9589 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });