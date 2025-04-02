Послание Путина Федеральному Собранию вряд ли состоится до майских праздников

Таких планов нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию вряд ли состоится до майских праздников, таких планов нет, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"До майских праздников это уже состоится вряд ли, таких планов нет. По мере конкретизации этих планов мы будем вас информировать", - сказал Песков журналистам в среду.

Так он ответил на вопрос, состоится ли послание до майских праздников.