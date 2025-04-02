Поправки о признании иноагентом за содействие в исполнении решений МУС прошли I чтение

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект № 870801-8 о расширении правового регулирования контроля за деятельностью иностранных агентов. В частности, он позволит признавать иноагентами за содействие в исполнении решений международных организаций, в которых Россия не участвует, таких, как Международный уголовный суд.

Законопроект вносит изменения в статью 4 закона "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием" 255-ФЗ, по которым предусматривается возможность признания иностранными агентами лиц, оказывающих содействие в исполнении решений международных организаций, в которых Россия не участвует, или иностранных государственных органов, если они направлены против безопасности российского государства.

Наряду с этим законопроектом восполняется законодательный пробел и устанавливается возможность признания иностранными агентами лиц, вовлекающих других лиц в сбор сведений в области военно-технической деятельности, которые при их получении иностранными источниками могут быть использованы против безопасности России.

Законопроект был внесен в Госдуму в марте, под ним стоит четыре сотни подписей депутатов.