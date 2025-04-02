Поправки о реальных сроках до 5 лет за дискредитацию и призывы к санкциям прошли I чтение

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении ответственности за дискредитацию армии, призывы к санкциям против России и оказание содействия в исполнении решений международных организаций, в которых Россия не участвует, или иностранных государственных органов.

Законопроект № 871724-8 вносит в статьи 280.3, 284.2 и 284.3 Уголовного кодекса новые квалифицирующие признаки - совершение преступлений из корыстных побуждений или по найму, что повышает ответственность за дискредитацию использования Вооруженных сил, призывы к санкциям и оказание содействия в исполнении решений международных организаций, в которых Россия не участвует, или иностранных государственных органов.

К данным преступным действиям будут применяться уже существующие в законодательстве меры уголовно-правового характера в виде конфискации имущества, полученного в результате их совершения, а также используемого или предназначенного для их финансирования.

Введение новых квалифицирующих признаков в статьи 280.3 и 284 2 УК исключает административную преюдицию за дискредитацию использования Вооруженных сил и призывы к санкциям.

Таким образом, согласно проекту закона, "призывы к осуществлению иностранным государством, государственным объединением и (или) союзом и (или) государственным (межгосударственным) учреждением иностранного государства или государственного объединения и (или) союза мер ограничительного характера, выражающихся во введении или в продлении политических или экономических санкций в отношении Российской Федерации, граждан РФ либо российских юридических лиц, совершенные из корыстных побуждений или по найму, - наказывается штрафом в размере от 1 млн миллиона до 3 млн рублей или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период от 3 до 5 лет, либо принудительными работами на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до 5 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 2 лет либо без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет".

Поправки в статью 284.3 предусматривают, что корыстное содействие международным организациям, в которых не участвует Россия, в частности, Международному уголовному суду, а также иностранным государственным органам, совершенные из корыстных побуждений или по найму, наказываются штрафом в размере от 1 млн до 3 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 3 до 5 лет либо лишением свободы на срок от 2 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет.

Законопроект в Госдуму в марте внесли четыре сотни депутатов во главе со спикером палаты Вячеславом Володиным и вице-спикером Ириной Яровой.