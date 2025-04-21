Президент подписал закон о реальных сроках за призывы к санкциям против России

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин подписал закон о повышении ответственности за дискредитацию армии, призывы к санкциям против России и оказание содействия в исполнении решений международных организаций, в которых Россия не участвует, или иностранных госорганов, сообщает официальный портал правовой информации.

Закон вводит в статьи 280.3, 284.2 и 284.3 Уголовного кодекса новые квалифицирующие признаки - совершение преступлений из корыстных побуждений или по найму. Это повышает меры ответственности за дискредитацию использования Вооруженных сил России, призывы к санкциям в отношении России и оказание содействия в исполнении решений международных организаций, в которых Россия не участвует, или иностранных государственных органов.

К виновным будут применяться уже существующие в законодательстве меры в виде конфискации имущества, полученного в результате совершения таких действий, а также используемого или предназначенного для их финансирования.

За публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил, совершенные из корысти или по найму, будет грозить наказание, включая лишение свободы до семи лет.

Введение новых квалифицирующих признаков в статьи 280.3 и 284 2 УК исключает административную преюдицию за дискредитацию использования Вооруженных сил и призывы к санкциям против России.

Призывы к принятию или продлению иностранным государством, гособъединением, союзом или государственным (межгосударственным) учреждением другой страны или иностранного гособъединения, союза мер политических или экономических санкций против России, ее граждан либо российских юрлиц, совершенные из корыстных побуждений или по найму, наказываются целым рядом санкций. Это штраф в размере от 1 млн до 3 млн рублей или в размере зарплаты (иного дохода) осужденного за период от 3 до 5 лет, либо принудительные работы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо лишение свободы на срок до 5 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 2 лет либо без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет".

Кроме того, в статье 284.3 УК закон прописывает, что корыстное содействие международным организациям, в которых не участвует Россия, в частности, Международному уголовному суду, а также иностранным государственным органам, совершенные из корыстных побуждений или по найму, наказывается штрафом в размере от 1 млн до 3 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 3 до 5 лет либо лишением свободы на срок от 2 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет.

Законопроект в парламент внесли четыре сотни депутатов Госдумы.